Почти 100 тысяч человек посетили Эрмитаж в новогодние каникулы

Государственный Эрмитаж с 29 декабря 2024 года принял более 95 тыс. посетителей. В пресс-службе культурного учреждения сообщили о том, как прошли новогодние каникулы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ

Во время выходных к Эрмитажу выстраивались очереди из желающих изучить экспозиции. Высокий спрос на посещение музея говорит о том, что интерес гостей к коллекциям неуклонно растет, подчеркнули в пресс-службе.

Многие во время каникул предпочитали приобретать билеты на месте. При этом электронный формат позволял жителям и гостям Петербурга проходить без очереди.

«За час в здание Зимнего дворца проходят порядка 1500–1700 человек. Каждые 15 минут по громкоговорителю информируют о продвижении очереди и времени следующего запуска»,— добавили в пресс-службе. При этом максимальная вместимость музея составляет 7000 человек, что соответствует количеству мест в гардеробе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Владимиру Путину в Эрмитаже показали букеты из драгоценностей работы Позье.

Татьяна Титаева