Жителей Черноземья предупредили о сильном ветре, мокром снеге и дожде

Синоптики ввели желтый уровень погодной опасности в пяти регионах Черноземья из-за прогнозируемых усиления ветра, налипания мокрого снега и сильного дождя. Исключением стала Липецкая область, следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгородской, Воронежской и Курской областях ожидается ветер с порывами 16–17 м/с. В первом и третьем регионах предупреждение будет действовать до 21:00 9 января, во втором — до 6:00 10 января.

В Орловской области с 21:00 9 января до 9:00 10 января прогнозируется налипание мокрого снега. В Тамбовской — сильный дождь до 18:00 9 января.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова