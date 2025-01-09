Циан: аренда однушек в Екатеринбурге за год подорожала на 24% до 35 тысяч рублей

Ставка на аренду однокомнатной квартир в Екатеринбурге за год в среднем выросла на 24% и составила 35,7 тыс. руб., подсчитали эксперт «Циан.Аналитики». В среднем по стране данный показатель вырос на 19%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Рост ставок аренды по итогам года оказался вдвое выше официальной инфляции и близок к ее неофициальным оценкам. В динамике показателя в 2024 году можно выделить 3 периода: очень медленный рост с начала года до июня-июля, резкий рост в период повышенной активности на рынке с июля по сентябрь, снижение с октября до конца года. Динамика ставок в этом году была близка к стандартным сезонным трендам (характерным для рынка до 2019 года)»,– прокомментировали представители сервиса.

По данным сервиса выросли и цены на покупку квартир. Так, средняя стоимость квадратного метра (кв. м) в новостройках уральской столицы в декабре 2024 года составила 162 тыс. руб. – за год рост составил 12%. Стоимость кв. м на вторичном рынке по итогам декабря в среднем составила 137 тыс. руб. – рост 10% к декабрю 2023 года.

По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Бобровской, резкое ужесточение условий ипотечного кредитования в 2024 году не привело ни к обрушению спроса ни к остановке роста цен.