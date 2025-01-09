Кассационный суд подтвердил незаконность продажи участка напротив ЧелГУ

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил недействительность сделки купли-продажи земельного участка под строительство жилого дома на улице Братьев Кашириных. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 сентября 2024 года оставлено без изменения, а кассационная жалоба ООО «Техстрой» — без удовлетворения. Решение окружного суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Оспариваемая сделка была заключена в апреле 2018 года между комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (КУИЗО) и ООО «Росстрой», в сентябре 2022 года сменившее название на «Техстрой». Компания приобрела земельный участок площадью 3,5 тыс. кв. м напротив Челябинского государственного университета на льготных условиях без торгов на основании имеющегося там здания. Цена составила 2,3 млн руб. Впоследствии участок был продан ООО «Специализированный застройщик “Профессорский”». В 2022 году КУИЗО направило заявление в суд с просьбой вернуть участок в муниципальную собственность. Истец выяснил, что земля была продана с нарушением закона: расположенное там строение не являлось капитальным объектом, а значит компания не имела права на льготные условия приобретения недвижимости. К подаче иска КУИЗО побудило заинтересованный в изъятии земли специализированный застройщик «Домострой» (входит в группу «Трест “Магнитострой”), который возводил многоэтажный дом на соседнем участке и не мог организовать второй пожарный проезд к объекту.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал» мае 2024 года Арбитражный суд Челябинской области отказал КУЗИО в иске в связи с истечением сроков давности. Но апелляционная инстанция отменила решение и вынесла новое в пользу комитета.