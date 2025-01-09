Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов для санаторного отдыха

Республика Татарстан заняла пятое место в рейтинге регионов России для санаторного отдыха, первое место занял Ставропольский край. Рейтинг опубликован на портале «Санатории России».

Аналитики отметили развитую культуру Татарстана и историю республики, а также широкий выбор профильных санаториев.

На втором месте оказался Краснодарский край. Эксперты выделили сочетание гор и моря, развитую инфраструктуру и благоприятный климат, которые делают регион популярным для отдыха.

3 место занял Алтайский край, где отметили экотуризм и уникальную природу. В десятку лучших также вошли Московская и Тюменская области, Республика Крым, Самарская область, Республика Башкортостан и Санкт-Петербург.

Влас Северин