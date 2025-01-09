Генштаб ВСУ назвал сложной для Украины ситуацию на фронте

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины назвал ситуацию на всей линии боевого соприкосновения сложной для украинской армии. В ведомстве указали, что российская армия, «используя превосходство в живой силе, безостановочно атакует наши позиции».

В конце декабря в Генштабе заявили, что российская армия сохраняет превосходство над ВСУ в вопросах технического оснащения и численности личного состава. В том же месяце главком ВСУ Александр Сырский назвал обстановку на линии фронта чрезвычайно сложной.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в середине декабря сообщил, что за год российская армия взяла под контроль 190 населенных пунктов. По его словам, российские войска проводят наступление по всей линии фронта. 6 января Минобороны РФ отчиталось о взятии наиболее крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса — города Курахово.