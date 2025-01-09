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В Казани в автобусах маршрута № 62 введена бескондукторная система оплаты

С 9 января 12 автобусов маршрута № 62 ввели бескондукторную систему оплаты проезда. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МУП «ПАТП № 2».

В Казани в автобусах маршрута № 62 введена бескондукторная система оплаты

В Казани в автобусах маршрута № 62 введена бескондукторная система оплаты

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Казани в автобусах маршрута № 62 введена бескондукторная система оплаты

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее подобную систему уже внедрили на маршрутах № 72 и 75. Проезд можно оплатить с помощью транспортных и банковских карт.

Наличными можно заплатить водителю. В автобусах № 62 раздаются брошюры с инструкцией по новому способу оплаты, а также работает автоинформатор для пассажиров.

Влас Северин

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