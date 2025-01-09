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В сочинском филиале РУДН откроется первый в городе Центр ИИ

В сочинском филиале Российского университета дружбы народов откроют Центр искусственного интеллекта, который будет направлен на подготовку специалистов в сфере высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В рамках создания нового научно-методического подразделения в сочинском филиале РУДН будет осуществляться повышение квалификации преподавателей, внедрение методов искусственного интеллекта в учебный процесс, а также разработка современных информационных и технологических проектов. Начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов отметил, что в условиях стремительного развития технологий важно готовить высококвалифицированные кадры, способные адаптироваться к требованиям рынка труда. Открытие Центра ИИ станет значимым шагом в этом направлении.

В Сочи активно развиваются киберклассы и технопарки «Кванториумы», а также формируются отряды киберволонтеров. Ожидается, что Центр ИИ начнет свою работу к началу нового учебного года, предоставляя выпускникам университета необходимые навыки для работы с искусственным интеллектом.

«Ъ-Сочи» писал, что в 2024 году на курорте завершили строительство девяти социально значимых объектов. В 2025 году город планирует побить рекорд по количеству построенных образовательных объектов.

Мария Удовик

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