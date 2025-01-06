В Сочи завершили строительство девяти социально значимых объектов

В Сочи в 2024 году завершили строительство девяти социально значимых объектов. Работы велись в рамках 14 муниципальных и государственных программ, сообщает пресс-служба администрации курорта со ссылкой на мэра Андрея Прошунина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Детские сады на улицах Партизанская и Искры уже приняли первых воспитанников, а школа на Сухумском шоссе открыла двери для учеников. В переулке Строительном появился новый спортивный комплекс, а на улицах Вишневая, Добрая и Тимирязева завершили строительство социальных домов. В селе Каштаны начал работу офис врача общей практики.

Кроме того, в прошлом году провели работы на пяти оползневых территориях, а также завершили ремонт Литературно-мемориального музея им. Н. А. Островского.

В 2025 году город планирует побить рекорд по количеству построенных образовательных объектов. Сейчас проектируются десять новых школ и детских садов, а также один спортивный комплекс. В планах возвести шесть школ и один детский сад, что обеспечит почти 3,8 тыс. дополнительных мест для учащихся.

Нурий Бзасежев