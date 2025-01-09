Восьмое января стало самым теплым в Москве с 1948 года

Средняя суточная температура в Москве в среду, 8 января, составила +3,2°C, рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Прошедшие сутки стали самыми теплыми с 1948 года. Температурный режим соответствовал началу апреля.

По словам синоптика, накануне в столице теплая ночь сменилась теплым днем с максимальной температурой +4,6°C. Госпожа Позднякова отметила, что до конца недели средняя суточная температура в Москве сохранится на уровне выше нуля. «Вереница атлантических циклонов перекрывает доступ в центральные области России арктического холода»,— добавила эксперт.

По информации Росгидрометцентра, сегодня, 9 января, температура в Москве будет достигать от –1 до +2°C. Согласно прогнозу, ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков.