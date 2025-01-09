В Салавате директор завода оштрафован за задержку зарплаты работникам

Директор ООО «Салаватметаллконструкция и двигательмонтаж» оштрафован на 20 тыс. руб. за нарушение трудового законодательства (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ).

Установлено, что компания задолжала 34 сотрудникам зарплату за август 2024 года на общую сумму более 1,4 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Работодателю внесено представление. Задолженность по зарплате погашена.

ООО «Салаватметаллконструкция и двигательмонтаж» зарегистрировано в Салавате в сентябре 2022 года. Компания через ООО "Востиз" и ООО "Спектр" принадлежит Сауе Мухаметзяновой и Наталье Сидоровой. В 2023 году выручка составила 211 млн руб., прибыль — 142 тыс. руб.

Майя Иванова