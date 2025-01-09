Сочи вошел в топ-3 направлений для аренды апартаментов в январе

В январе Сочи вошел в тройку популярных российских направлений для аренды апартаментов. На долю курорта приходится 7% таких бронирований, рассказали в пресс-службе сервиса «Твил.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

На первом месте Санкт-Петербург, за которым 12% бронирований апартаментов в январе, на втором месте Москва с 10%. В северной столице средняя стоимость аренды апартаментов составляет почти 6,2 тыс. руб., средняя продолжительность поездки — четыре ночи. В Москве показатели составляют 8 тыс. руб. и четыре ночи соответственно. В Сочи ночь в апартаментах в среднем стоит 5,7 тыс. руб., продолжительность поездки — пять ночей.

В рейтинг также вошел Краснодар — пятое место, 4 тыс. руб. и три ночи. Геленджик занял 10-ю строчку — 5,7 тыс. руб. и пять ночей.

Вячеслав Рыжков