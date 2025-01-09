Власти продлили порядок перевода сотрудников с приостановленных предприятий

Правительство России продлило на 2025 год порядок временного перевода сотрудников с предприятий, приостановивших работу, в другие организации. Соответствующее правило действует с 2024 года.

Постановление, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, опубликовано на сайте правительства. В нем указано, что решение направлено «на обеспечение трудовых прав работников и работодателей в регионах, где введен средний уровень реагирования, а также эвакуированных сотрудников». Под средним уровнем реагирования подразумевается режим, который введен в приграничных с Украиной регионах.

Для перевода на другое предприятие сотрудник должен предоставить письменное согласие и направление от центра занятости населения. Временные работодатели будут заключать с гражданами срочный трудовой договор с возможностью продления. Трудовой договор с основным работодателем будет приостановлен, но срок его действия не прервется.

В октябре 2024 года правительство упростило порядок трудоустройства работников из Белгородской, Брянской и Курской областей. Правом на получение работы без предоставления документов об образовании и квалификации могут воспользоваться работники предприятий из приграничных областей, которые находятся в простое, а также эвакуировавшиеся граждане.