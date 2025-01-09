Курскую туристку перевели в институт Склифосовского после ДТП в Карелии

Жительницу Курской области, получившую тяжелые травмы в аварии с туристическим автобусом в Карелии, перевели в московский научно-исследовательский институт имени Н. В. Склифосовского. Еще один пострадавший житель региона был отправлен из местной Сортавальской ЦРБ в областную клиническую больницу в Курске. Еще пятеро курян продолжают амбулаторное лечение. Об этом сообщили в минздраве региона.

Врачи республиканской больницы диагностировали у пострадавшей размозжение плечевой артерии. В ходе операции хирурги выполнили протезирование сосудов и восстановили магистральный кровоток, нарушение которого могло привести к гангрене.

Утром 5 января туристический автобус, в котором ехали семь жителей Курской области, съехал в кювет и перевернулся в Питкярантском районе Карелии. Всего в нем находилось 43 человека, 15 из них, в том числе жителям Белгорода, Воронежа, Курска и Курчатова, а также Орловской области, оказали медицинскую помощь. Вечером того же дня уточнялось, что курчатовец находится в тяжелом состоянии, а у белгородки выявили тяжелую травму кисти и разрыв сухожилий. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уточнял, что в ДТП пострадали четыре жителя региона.

Карельское управление СКР расследует уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Анастасия Колпачева, Алина Морозова