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В новогодние праздники трое жителей Ростовской области погибли в пожарах

С 1 по 8 января сотрудники ГУ МЧС по Ростовской области реагировали на 71 пожар. Спасателям удалось сохранить жизни 1 людям, трое человек погибли в огне — информирует пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сотрудники донского МЧС привлекались к ликвидации последствий ДТП 18 раз, они спасли 11 человек.Происшествий на водных объектах в этот период не зарегистрировали.

На выходных, 5 января, регион подвергся массированной атаке БПЛА. Над Ростовской областью тогда сбили 37 беспилотников, часть которых упала на жилые дома.

Дмитрий Ковалевский

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