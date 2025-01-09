Суд в Якутске оштрафовал владельцев клуба после сообщений о гей-пропаганде

Якутский городской суд 3 января оштрафовал компанию «Джинлун» на 250 тыс. руб. по административному правонарушению из-за проведенной в ночном клубе Number One вечеринки, сообщила объединенная пресс-служба якутских судов.

Суд установил, что во время организованного 2 января шоу были «допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений». Представители «Джинлуна» в суде признали вину частично, отрицая пропаганду нетрадиционных отношений.

«Между тем факт совершения административного правонарушения подтверждается рапортами сотрудников полиции, протоколом проведения ОРМ "Наблюдение", объяснениями граждан, фототаблицами, другими материалами дела»,— сказано в сообщении пресс-службы. Штраф был назначен по статье об организации массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

Пресс-служба мэрии Якутска сообщала, что клуб Number Оne с 26 декабря занимается «публичной пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола с участием приглашенных из Таиланда трансгендерных женщин и мужчин нетрадиционной ориентации». В администрации города тогда предложили оштрафовать владельцев клуба по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 1 ст. 6.21 КоАП).