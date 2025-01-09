В Увельском районе Челябинской области в аварии погибли три человека

На территории Увельского района Челябинской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП три человека погибли на месте от полученных травм, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 9 января 2025 года на 70 километре автодороги Челябинск — Троицк. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Almera выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой Веста». Отмечается, что авария произошла в условиях снегопада, а иномарка совершала маневр на разрешенном для этого участке. В результате погибли оба водителя, а также пассажирка отечественного автомобиля. Также с травмами была госпитализирована пассажирка Nissan Almera.

В ГАИ подчеркивают, что никто из пострадавших не был пристегнут ремнями безопасности.