В Сочи ввели абонементы на платную парковку

С 9 января в Сочи вступают в силу новые правила расчета тарифов за пользование платными парковочными местами, которые будут зависеть от уровня востребованности улиц. В 2025 году на курорте стали доступны абонементы двух видов, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Центральные улицы, относящиеся к зоне 01, будут иметь более высокую стоимость парковки — 170 руб. за час. В то время как на менее загруженных участках, обозначенных как зоны 02 и 03, стоимость составит 125 и 105 руб. соответственно.

Кроме того, для пользователей доступны два типа абонементов: месячный и годовой. Месячный абонемент обойдется в 7,1 тыс. руб., а годовой — в 60,4 тыс. руб.

Платные парковочные зоны охватывают 32 улицы в Центральном, Хостинском и Адлерском районах города. Во время новогодних праздников парковки на этих улицах были бесплатными.

«Ъ-Сочи» писал, что в микрорайоне Мацеста с 12 января 2025 года вводят новую схему организации дорожного движения. Изменения коснутся пересечения автомобильной дороги Сочи — Хоста с улицами Аллея Челтенхема и Новороссийское шоссе.

Мария Удовик