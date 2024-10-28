Четыре тюменских кафе полгода готовили блюда из мяса без ветдокументов

В Тюмени четыре кафе продолжали готовить блюда из опасного мяса после предупреждения Россельхознадзора в течение полугода, сообщили в ведомстве по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

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Специалисты проводили проверки в январе, феврале и марте, в результате которых зафиксировали отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на мясо в системе «Меркурий» в кафе Barakat, «Домашнее от Ивана», «Абшерон» и «Туркестан-2», а на 22 октября было установлено, что документы от этих заведений в системе все еще отсутствуют.

Предпринимателям повторно объявлены предостережения. Информация для принятия мер направлена в Роспотребнадзор Тюменской области.

Ранее Россельхознадзор выявил использование мяса без ветеринарных сопроводительных документов в кафе «Плов готов» в Салехарде (ЯНАО) — их не было в системе «Меркурий». Мясо без подтверждающих безопасность документов может представлять угрозу жизни и здоровью людей.

Ирина Пичурина