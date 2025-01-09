FT: Илон Маск обсудил с соратниками возможное смещение премьера Британии

Американский миллиардер и соратник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск обсудил с окружением возможность отстранения премьер-министра Великобритании Кира Страмера отс его должности, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, дестабилизация лейбористского правительства, согласно плану, должна произойти до следующих выборов в Британии, которые назначены на 2029 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Christophe Petit-Tesson / AP Илон Маск

Фото: Christophe Petit-Tesson / AP

Источники, близкие к Илону Маску, рассказали, что миллиардер искал информацию о том, можно ли заручиться поддержкой альтернативных британских политических движений, чтобы добиться смены премьер-министра. В их числе — правая популистская партия реформ Великобритании.

В начале января господин Маск заявил, что партии реформ Великобритании нужен новый лидер. По его словам, действующий глава партии Найджел Фарадж не обладает качествами, необходимыми политическому лидеру. По словам источников, Илон Маск изучает кандидатов, которые станут возможной заменой господина Фараджа.

FT отмечает, что в течение последних месяцев американский миллиардер неоднократно проявлял интерес к британской политике и резко критиковал правительство Кира Страмера. В частности, на прошлой неделе он потребовал расследовать случаи сексуализированного насилия, которые совершили преступные банды в нескольких городах Великобритании. Кира Страмера Илон Маск назвал соучастником массовых изнасилований.

О деятельности Илона Маска партия — в материале «Ъ FM».