В Ярославле рядом с новыми логистическими центрами хотят построить многоэтажки

В Ярославле мэрия готовит проект решения муниципалитета, разрешающего строить многоэтажные жилые дома на территории, ограниченной улицами 2-й Технологической, Ивановской, Барские пруды и Гаврилов-Ямской во Фрунзенском районе. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс-Карты Фото: Яндекс-Карты

Территория находится на выезде из города по улице Ивановской между улицей Калинина и Костромским шоссе, за распределительным центром «Пятерочка» на территории поселка «Новоселки». Сейчас она является зоной инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1) и зоной образовательных организаций для детей (ДУ). Ее планируется перевести в территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1). Зона Ж1 разрешает строить дома высотой от 9 до 16 этажей.

Рядом находится ряд построенных и строящихся логистических центров: Wildberries, Ozon, «Чижик» и «Пятерочка». Как ранее сообщали в правительстве области, только открытие центра Wildberries создаст 9 тыс рабочих мест.

Антон Голицын