Смольный выкупит у застройщика вновь построенное здание школы в Усть-Славянке

Власти Санкт-Петербурга выкупят у застройщика здание недавно построенного образовательного учреждения на 1650 мест общей площадью 28,5 тыс. кв. метров, предназначенное для размещения второй площадки школы № 566 Невского района.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, соответствующее постановление о приобретении в госсобственность Петербурга нежилого здания, расположенного по адресу: Усть-Славянка, Советский проспект, д. 38, стр. 1, подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В документе уточняется, что объект приобретается «в целях обеспечения жителей микрорайона объектами социальной инфраструктуры».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный также приобретет у застройщиков здания новой школы на Цитадельской дороге в Кронштадте и детского сада на Первомайской улице в поселке Шушары.

Андрей Цедрик