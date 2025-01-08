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Беглов поручил выкупить у застройщиков здания в Кронштадте и Шушарах

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выкупе у застройщиков зданий на Цитадельской дороге, 8, в Кронштадте,а также на Первомайской улице, 29-2, в Шушарах, сообщает пресс-служба Смольного 8 января. На острове Котлин разместят один из корпусов школы №425 имени Петра Капицы на 550 мест общей площадью 14,5 тыс. кв.м.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Что касается Шушар, то уже в октябре здесь начал работать детский сад №52 Пушкинского района, где занимаются 440 детей. Общая площадь объекта составляет 11,6 тыс. кв. м. В администрации Петербурга подчеркивают, что таким образом планируют обеспечить жителей районов объектами социальной инфраструктуры.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Санкт-Петербурга приобрели в госсобственность нежилое здание бывшей АТС общей площадью более 5,2 тыс. кв. м, расположенное на проспекте Металлистов, 36. Объект передадут для нужд культурно-досугового центра «Красногвардейский».

Андрей Маркелов

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