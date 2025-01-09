Вылет рейса Тюмень — Шарм-эш-Шейх задержали на всю ночь

Отправление самолета Azur Air по рейсу Тюмень — Шарм-эш-Шейх (Египет) задержали на несколько часов, сейчас он уже вылетел из аэропорта Рощино, следует из информации онлайн-табло тюменского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рейс ZF 959 должен был отправиться 9 января в 3:00, однако регистрация на него началась только в 6:40, вылет состоялся в 9:25.

Накануне в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге был задержан вылет рейса U6-1875 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Шарм-эш-Шейх. Отправление было перенесено с 3:25 на 14:00.

Ирина Пичурина