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В аэропорту Кольцово задержали вылет самолета в Шарм-эш-Шейх

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задержан вылет рейса U6-1875 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Шарм-эш-Шейх (Египет), сообщили в уральской транспортной прокуратуре. Отправление было перенесено на 14:00 по местному времени.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Пассажиров разместили в гостинице и предоставили им питание. В аэропорту развернули мобильную приемную, куда выехал сотрудник свердловской транспортной прокуратуры.

Согласно табло аэропорта, самолет должен был вылететь в 03:25. Ранее рейс «Уральских авиалиний» из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург вернулся в Египет из-за отказавшего двигателя.

Анна Капустина

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