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На Эльмаше из-за аварии остановилось движение трамваев

На перекрестке улиц Фронтовых Бригад и Старых Большевиков в Екатеринбурге на Эльмаше произошла авария с трамваями: обрыв контактных проводов вызвал задержки в движении, передает telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Трамвайные маршруты №2, 7, 14 и 24 обесточены в обоих направлениях. Аварийные службы работают на месте для устранения неполадок.

Напомним, в начале декабря в районе Вторчермет в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого на 51 минуту задержалось несколько трамваев.

Ирина Пичурина

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