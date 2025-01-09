На Эльмаше из-за аварии остановилось движение трамваев
На перекрестке улиц Фронтовых Бригад и Старых Большевиков в Екатеринбурге на Эльмаше произошла авария с трамваями: обрыв контактных проводов вызвал задержки в движении, передает telegram-канал «Екатеринбург. Главное».
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Трамвайные маршруты №2, 7, 14 и 24 обесточены в обоих направлениях. Аварийные службы работают на месте для устранения неполадок.
Напомним, в начале декабря в районе Вторчермет в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого на 51 минуту задержалось несколько трамваев.