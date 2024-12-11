На Вторчермете почти на час встали трамваи из-за ДТП
В Екатеринбурге в районе Вторчермет произошло ДТП, в результате которого на 51 минуту задержалось несколько трамваев, передает близкий к администрации города telegram-канал «Екатеринбург. Главное».
Фото: telegram-канал «Екатеринбург. Главное»
Авария произошла в 8:30 на перекрестке ул. Титова— пер. Рижский: автомобиль Mitsubishi въехал в опору трамвайной контактной сети — водителю потребовалась помощь медиков. Из-за этого встало движение трамваев №1, 9, 14, 15, 17, сейчас оно уже восстановлено.
Напомним, в начале ноября в Академическом районе Екатеринбурга произошло массовое ДТП, в результате которого остановилось движение трамваев, а на выезде из района образовалась большая пробка.