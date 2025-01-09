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На Кубани прогнозируют потепление до +17 градусов

На Кубани, в том числе в краевой столице, 9 января днем потеплеет до +17 градусов. Ночью похолодает до +6 градусов, а порывы ветра не превысят 9 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На Черноморском побережье воздух прогреется днем до +16, а ночью до +6 градусов. На Азовском прогнозируют потепление до +12 градусов.

В некоторых районах края ожидаются порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит до +10 градусов, а местами — до -2 градусов.

Нурий Бзасежев

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