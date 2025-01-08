AZAL приостановила все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку

Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостанавливает все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок для обеспечения безопасности полетов. Информация об этом опубликована в Telegram-канале авиакомпании.

Авиакомпания приостанавливает все полеты в Казань в связи с недавним очередным закрытием воздушного пространства над столицей Татарстана. Отмечается, что пассажиры рейсов авиакомпании, не имеющие возможности воспользоваться услугами, имеют возможность получить полный возврат средств без штрафных санкций или перебронировать билеты.

Сегодня Аzerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейс из Баку в Казань, запланированный на 8 января, из-за введения плана «Ковер». 25 декабря самолет это авиакомпании, следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от казахстанского города Актау. В результате катастрофы погибли 38 из 67 человек на борту.

Влас Северин