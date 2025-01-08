Выборы президента Польши состоятся 18 мая

Спикер Сейма (нижней палаты парламента) Польши Шимон Холовня сообщил, что президентские выборы в стране пройдут 18 мая. Второй тур при необходимости состоится 1 июня. Основная борьба, как ожидается, развернется между кандидатом от правящей «Гражданской коалиции» Рафалом Тшасковским и оппозиционной «Право и справедливость» Каролем Навроцким.

Избирательная кампания начнется после публикации постановления об организации выборов, которое может быть подписано 15 января. Регистрация кандидатов продлится до 4 апреля. Помимо двух упомянутых кандидатов баллотироваться намерены Шимон Холовня, представитель коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен и депутат Марек Якубяк (фракция «Свободные республиканцы»).

В 2025 году завершается второй срок действующего президента Польши Анджея Дуды, который уже не может баллотироваться. На посту главы государства, который в стране играет незначительную роль в формировании политики, но может налагать вето на законопроекты, он неоднократно блокировал инициативы премьера Дональда Туска.

Однопартиец премьера, 52-летний мэр Варшавы Рафал Тшасковский, согласно соцопросам, считается наиболее сильным кандидатом в «Гражданской коалиции». Его соперник от ПиС — 41-летний директор Института национальной памяти Польши, известный антироссийской позицией.

Подробнее о предвыборной гонке — в материале «Ъ» «Мэр Варшавы нацелился на всю Польшу».

Лусине Баласян