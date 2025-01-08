Газета «Коммерсантъ» 08.01.2025, 18:41 Количество главных тренеров в топовых сборных в период с 2012 года Выйти из полноэкранного режима СборнаяКоличество тренеров*Франция1 (Дидье Дешам)Аргентина5 (Алехандро Сабелья, Херардо Мартино, Эдгардо Бауса, Хорхе Сампаоли, Лионель Скалони)Испания6 (Висенте дель Боске, Юлен Лопетеги, Фернандо Йерро, Луис Энрике, Роберт Морено, Луис де ла Фуэнте)Англия4 (Рой Ходжсон, Сэм Эллардайс, Гарет Саутгейт, Томас Тухель)Бразилия4 (Луис Фелипе Сколари, Дунга, Тите, Доривал Жуниор)Португалия3 (Паулу Бенту, Фернанду Сантуш, Роберто Мартинес)Германия3 (Йоахим Лёв, Ханс-Дитер Флик, Юлиан Нагельсман)Бельгия3 (Марк Вильмотс, Роберто Мартинес, Доменико Тедеско)Италия5 (Чезаре Пранделли, Антонио Конте, Джампьеро Вентура, Роберто Манчини, Лучано Спаллетти) Открыть в новом окне *Не считая исполняющих обязанности.