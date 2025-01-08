Власти оценят, сколько денег потребуется на восстановление анапских дюн

После ликвидации в Краснодарском крае последствий чрезвычайной ситуации, объявленной в связи с разливом мазута из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров, власти региона оценят нанесенный ущерб и заложат средства на восстановление в бюджет. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев сообщил на заседании регионального Оперативного штаба по ликвидации ЧС на Кубани. Информация опубликована на официальном сайте администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

В первую очередь речь идет о восстановлении уникальных песчаных дюн Анапы, поврежденных выбросом нефтепродуктов. Глава региона отметил, что уже сейчас нужно думать о будущем побережья и совместно с Минприроды РФ, МЧС России, всеми заинтересованными федеральными органами и научным сообществом разработать планы по сохранению этих природных объектов.

Вениамин Кондратьев также подчеркнул, что из-за работы тяжелой техники серьезная нагрузка пала на улично-дорожную сеть Анапы и Темрюкского района. Краевому министерству транспорта совместно с муниципалитетами предстоит оценить ущерб и подготовить документы для финансирования восстановления дорог и улиц. Средства на эти цели будут заложены в бюджет региона.

В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута, вызванного крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря. Судна суммарно перевозили более 9 тыс. тонн мазута. Крушение танкеров привело к загрязнениям акватории, побережья и гибели животных. Почти 130 тыс. тонн загрязненного мазутом песка вывезли с пляжей Кубани. По последним данным, в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края спасли более 5,5 тыс. птиц, пострадавших от разлива мазута в Черном море.

Маргарита Синкевич