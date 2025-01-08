Власти оценят, сколько денег потребуется на восстановление анапских дюн
После ликвидации в Краснодарском крае последствий чрезвычайной ситуации, объявленной в связи с разливом мазута из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров, власти региона оценят нанесенный ущерб и заложат средства на восстановление в бюджет. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев сообщил на заседании регионального Оперативного штаба по ликвидации ЧС на Кубани. Информация опубликована на официальном сайте администрации региона.
Фото: пресс-служба администрации Анапы
В первую очередь речь идет о восстановлении уникальных песчаных дюн Анапы, поврежденных выбросом нефтепродуктов. Глава региона отметил, что уже сейчас нужно думать о будущем побережья и совместно с Минприроды РФ, МЧС России, всеми заинтересованными федеральными органами и научным сообществом разработать планы по сохранению этих природных объектов.
Вениамин Кондратьев также подчеркнул, что из-за работы тяжелой техники серьезная нагрузка пала на улично-дорожную сеть Анапы и Темрюкского района. Краевому министерству транспорта совместно с муниципалитетами предстоит оценить ущерб и подготовить документы для финансирования восстановления дорог и улиц. Средства на эти цели будут заложены в бюджет региона.
В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута, вызванного крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря. Судна суммарно перевозили более 9 тыс. тонн мазута. Крушение танкеров привело к загрязнениям акватории, побережья и гибели животных. Почти 130 тыс. тонн загрязненного мазутом песка вывезли с пляжей Кубани. По последним данным, в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края спасли более 5,5 тыс. птиц, пострадавших от разлива мазута в Черном море.