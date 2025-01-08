Ярославская область поднялась в рейтинге качества жизни

Ярославская область заняла 27-е место в рейтинге субъектов России по качеству жизни и социально-экономическому положению, подготовленном экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» для информационного агентства «РИА Новости». В прошлом году регион занимал 29-е место.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что регион демонстрирует хорошие темпы роста по ряду показателей: индекс промышленного производства на 1 ноября прошлого года составил 101,9%, а инвестиции в основной капитал за первые десять месяцев достигли 115,2%, что значительно превышает среднероссийский показатель в 108,6%. Объем инвестиций в экономику региона превысил 103 млрд руб.

Антон Голицын