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На пляжах Краснодарского края собрано 130 тыс. т загрязненного мазутом грунта

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с пляжей региона вывезено почти 130 тыс. тонн загрязненного мазутом песка, из них 35 тыс. тонн уже отправлены на переработку. Еще 95 тыс. тонн сейчас находятся на площадке временного накопления в хуторе Воскресенском.

«Нужно не накапливать грунт, а максимально быстро его утилизировать. Для этого предстоит проработать дополнительные варианты его уничтожения»,— сказал господин Кондратьев на заседании регионального оперштаба. Его слова приводит пресс-служба администрации региона.

На заседании глава оперштаба Игорь Галась сообщил, что с 6 января на труднодоступных участках пляжей работу перевели на круглосуточный режим. По его словам, сейчас основная задача штаба — вывезти весь собранный грунт в пункт временного накопления до 12 января. Сколько загрязненного песка еще не вывезено с пляжей — господин Галась не уточнил.

Работы по очистке береговой линии в регионе ведутся в Анапе и Темрюкском районе, к ним привлечены около 7 тыс. человек и более 650 единиц спецтехники. Пункт временного накопления, расположенный в хуторе Воскресенском (7 км от Анапы), имеет площадь 2,8 га. В сутки пункт принимает около 900 машин с грунтом. 6 января на площадку были вывезены почти 90 тыс. тонн загрязненного грунта.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».

Полина Мотызлевская

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