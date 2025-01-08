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Два человека пострадали в ДТП с трамваем на проспекте Обуховской обороны

Днем 8 января на проспекте Обуховской Обороны у дома 26 иномарка врезалась в трамвай, сообщает «Фонтанка». По словам очевидцев, у электротранспорта были разбиты стекла. Автомобиль же получил серьезные повреждения.

В «Горэлектротрансе» рассказали, что машина следовала по трамвайным путям противоположного направления, однако в какой-то момент ее занесло и вынесло на встречные рельсы.

По данным полицейских, в результате ДТП госпитализировали двух пострадавших в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что шестилетнего малыша доставили в Токсовскую больницу с подозрением на разрыв внутренних органов после столкновения «Москвича» с комбинированной дорожной машиной.

Андрей Маркелов

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