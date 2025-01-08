В Орловской области появится управление мониторинга социальных процессов
Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил положение об управлении мониторинга социальных процессов региона. Согласно постановлению, опубликованному на портале официального опубликования правовых актов, оно вступило в силу с начала января.
Новое управление будет осуществлять функцию центра методологии и внедрения клиентоцентричного подхода в деятельность исполнительных органов власти и органов местного самоуправления. Подразделению предстоит выявлять и изучать потребности «внешних клиентов» и вести реестр неких «региональных жизненных ситуаций». Также управление будет координировать работу исполнительных органов власти по оптимизации и сертификации государственных услуг.
В постановлении говорится, что контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора по социальной политике Олега Ревякина. Новое управление создано в рамках инициативы социально-экономического развития РФ до 2030 года «Государство для людей».