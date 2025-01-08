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Коммерсантъ FM
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В Индии 17 человек пострадали после того, как слон бросился в толпу

На фестивале, который проходил в индийском штате Керала, пострадали 17 человек. Это произошло из-за разбушевавшегося слона по имени Паккатху Шрикуттан, сообщает телеканал NDTV.

Животное бросилось в толпу. Одного человека слон хоботом поднял в воздух и отбросил в сторону. Пострадавшему потребовалась госпитализация, его состояние оценивается как критическое. Другие люди получили травмы в толпе, когда разбегались от слона. Телеканал сообщает, что потребовалось почти два часа, чтобы взять слона под контроль.

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