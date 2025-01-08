День фигурного катания, придуманный в Тюмени, будут отмечать по всей стране
Регионы России одобрили идею отмечать День фигурного катания, предложенную Тюменской областью. За ним закрепили дату 8 января, сообщили в информационном центре правительства региона.
Фото: Правительство Тюменской области
«Мы хотели выбрать интересный день, чтобы у фигуристов всей страны был свой праздник. Наша цель – объединить любителей фигурного катания, спортсменов, тренеров. То есть, сделать всероссийский праздник этого вида спорта»,– сказала руководитель Тюменской областной федерации фигурного катания на коньках Лариса Якушева.
В этом году праздник отметили в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске. Там прошли показательные выступления юных фигуристов, массовое катание на коньках, бесплатные мастер-классы по фигурному катанию.