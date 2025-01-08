Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

День фигурного катания, придуманный в Тюмени, будут отмечать по всей стране

Регионы России одобрили идею отмечать День фигурного катания, предложенную Тюменской областью. За ним закрепили дату 8 января, сообщили в информационном центре правительства региона.

Фото: Правительство Тюменской области

Фото: Правительство Тюменской области

«Мы хотели выбрать интересный день, чтобы у фигуристов всей страны был свой праздник. Наша цель – объединить любителей фигурного катания, спортсменов, тренеров. То есть, сделать всероссийский праздник этого вида спорта»,– сказала руководитель Тюменской областной федерации фигурного катания на коньках Лариса Якушева.

В этом году праздник отметили в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске. Там прошли показательные выступления юных фигуристов, массовое катание на коньках, бесплатные мастер-классы по фигурному катанию.

Анна Капустина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...