В Черноземье 9 января ожидают облачную погоду с осадками, от +1°С до +7°С

В четверг, 9 января, в регионах Черноземья прогнозируется облачность и небольшой дождь. Температура будет варьироваться от -2°С до +5°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде днем ожидается облачная погода без осадков, температура составит +4°C. Ночью столбик термометра опустится до 0°C.

В Воронеже днем будет кратковременный дождь, а температура составит +5°C. Ночью ожидается снижение до -2°C

В Курске днем погода будет облачной, но без осадков. Днем температуру ожидают на уровне +2°C, а ночью — на уровне ноля.

В Липецке синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками и температурой +2°C. Ночью столбики термометров могут опуститься до -2°C

В Орле днем будет облачно. Температура составит +1°C. Ночью ожидается 0°C.

В Тамбове днем температура составит +3°C, и могут выпасть осадки. Ночью температура опустится до -2°C.

Владимир Зоркий