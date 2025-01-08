Politico: главы МИД Франции, ФРГ и Польши посетят США после инаугурации Трампа

Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши планируют визит в Вашингтон вскоре после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января, пишет Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов. Тем самым главы внешнеполитических ведомств хотят показать «европейское единство», рассказали собеседники газеты.

Дата поездки пока не утверждена, детали визита обсуждаются. Глав МИД Германии, Франции и Польши Анналену Бербок, Жан-Ноэля Барро и Радослава Сикорского может сопровождать глава европейской дипломатии Кая Каллас, заявили два источника Politico.

Европейские лидеры выразили готовность работать с администрацией Дональда Трампа, однако некоторые заявления республиканца вызывают обеспокоенность в Европе. В частности, он обещал ввести пошлины на импорт европейских товаров, если ЕС не «восполнит огромный дефицит» в торговых отношениях, закупая американские нефть и газ. В ЕК говорили о готовности рассмотреть ответные меры.

Как Дональд Трамп добился возвращения в Белый дом — в материале «Ъ» «США взялись за старого».

Лусине Баласян