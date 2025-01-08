Йошкаролинца обвиняют в причинении тяжкого вреда матери, повлекшего ее смерть

Жителя Йошкар-Олы, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшего ее смерть, заключили под стражу. Информация об этом опубликована в Telegram-канале следственного комитета республики.

5 января 2025 года в Йошкар-Оле обнаружили тело 65-летней женщины. Судебная экспертиза установила, что смерть носит криминальный характер.

Следственными органами Следственного комитета по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по статье 111 части 4 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. По данным следствия, в ночь с 4 на 5 января между женщиной и ее сыном произошла ссора из-за употребления алкоголя. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил мать по голове, что привело к ее смерти.

Обвиняемому предъявлено обвинение, и по ходатайству следователя суд решил заключить его под стражу.

Влас Северин