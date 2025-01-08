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В Тюменской области на пожаре погиб человек

В Абатском районе Тюменской области на пожаре погиб человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Фото: МЧС России по Тюменской области

Фото: МЧС России по Тюменской области

Возгорание произошло в частном жилом доме на две квартиры по ул. Аризонской в деревне Репьева. О пожаре сообщили около трех часов дня, на момент прибытия отряда возникло задымление.

Пожар ликвидировали на площади 5 кв. м, внутри нашли погибшего человека. В тушении пожара было задействовано 5 человек и 3 единицы техники. Причины возгорания пока устанавливают.

Анна Капустина

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