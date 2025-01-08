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Коммерсантъ FM
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Премьер Эстонии: живущие в стране неграждане сохранят право голоса

У лиц без гражданства, проживающих в Эстонии, сохранится право голоса на муниципальных выборах, заявил премьер-министр страны Кристен Михал. Он заявил об этом на фоне обсуждений в эстонском парламенте вопроса о лишении права голоса тех, кто имеет гражданство других стран, в первую очередь России и Белоруссии, рассказал в интервью изданию ERR господин Михал.

Фото: Annegret Hilse, Reuters

Фото: Annegret Hilse, Reuters

«Суть изменений простая — те люди, которые связаны гражданством с другими странами, в первую очередь со странами-агрессорами — Россией, Беларусью,— они в будущем не могли бы участвовать в обсуждении будущего нашей страны. Неграждане,... у них сохранится избирательное право»,— сказал премьер-министр.

21 октября 2024 года Хелир-Валдор Сеэдер, который возглавляет фракцию Isamaa, внес в парламент законопроект об изменении конституции, позволяющий лишить избирательных прав граждан третьих стран и лиц с неопределенным гражданством на муниципальных выборах. Законопроект подразумевал, что право голоса будет доступно только гражданам Эстонии и тех стран, с которыми государство заключило специальные международные соглашения. На 2024 год в Эстонии 62 212 человек имели статус лица с неопределенным гражданством.

Следующие муниципальные выборы в Эстонии пройдут 19 октября 2025 года.

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