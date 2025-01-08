Часть центра Ростова 8 января осталась без электричества

Очередная авария на электросетях стала причиной отключения электроэнергии в центральной части Ростова-на-Дону 8 января. Об этом сообщили в «Донэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным «Донэнерго» в 13:25 произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ в центральной части донской столицы. Из-за этого часть домов были отключены от электроэнергии.

Проблемы затронули жителей домов на следующих улицах: ул. Станиславского, ул. Красных Зорь, пер. Державинский, ул. Н. Бульварная, ул. Седова, ул. 7 февраля, просп. Театральный, ул. Очаковская, пер. Грибоедовский, ул. Большая Садовая, ул. Гоголевская, ул. Социалистическая, ул. Ломоносовская, пер. Крепостной, пер. Газетный, ул. Петровская, пер. Нахичеванский, ул. Суворова, ул. Журавлева.

Сообщается, что восстановить подачу электроснабжения планируется к 16;30

Накануне, 7 января из-за аналогичной аварии электричество отключали у жителей Западного жилого массива.

Роман Никитин