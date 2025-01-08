В Ростовской области спасают пострадавших от разлива мазута в Анапе чернозобых гагар

В Южный парк птиц «Малинки» в Ростовской области привезли из Анапы чернозобых гагар, занесенных в Красную книгу России. Птицы пострадали от разлива мазута в Керченском проливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В пресс-службе парка сообщили, что птицы прибыли после очистки от мазута и находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Специалисты сейчас в круглосуточном режиме отслеживают состояние их здоровья.

«У птиц наблюдается снижение жирового защитного слоя, поэтому нет возможности выпустить их в открытое море или в озеро парка. Сейчас птица поставлена на карантин с отслеживанием восстановления оперения», — сообщили в парке.

Все дело в том, что из-за отсутствия защитного слоя перья птиц быстро мокнут. Из-за этого они не могут плавать и быстро мерзнут. При этом внешне они выглядят вполне нормально.

По словам главного экологического контролёра России Светланы Радионовой в парк были доставлены 20 спасенных чернозобых гагар. Разрешение на изъятие птиц из природы было выдано Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

Спасением птиц ученые донского парка занимаются совместно с Черноморо-Азовским управлением Росприроднадзора и Министерством природных ресурсов России.

Роман Никитин