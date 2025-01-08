Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области спасают пострадавших от разлива мазута в Анапе чернозобых гагар

В Южный парк птиц «Малинки» в Ростовской области привезли из Анапы чернозобых гагар, занесенных в Красную книгу России. Птицы пострадали от разлива мазута в Керченском проливе.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В пресс-службе парка сообщили, что птицы прибыли после очистки от мазута и находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Специалисты сейчас в круглосуточном режиме отслеживают состояние их здоровья.

«У птиц наблюдается снижение жирового защитного слоя, поэтому нет возможности выпустить их в открытое море или в озеро парка. Сейчас птица поставлена на карантин с отслеживанием восстановления оперения», — сообщили в парке.

Все дело в том, что из-за отсутствия защитного слоя перья птиц быстро мокнут. Из-за этого они не могут плавать и быстро мерзнут. При этом внешне они выглядят вполне нормально.

По словам главного экологического контролёра России Светланы Радионовой в парк были доставлены 20 спасенных чернозобых гагар. Разрешение на изъятие птиц из природы было выдано Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

Спасением птиц ученые донского парка занимаются совместно с Черноморо-Азовским управлением Росприроднадзора и Министерством природных ресурсов России.

Роман Никитин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...