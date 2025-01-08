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Мост через реку Урал в Магнитогорске закрыли на десять месяцев

С 8 января на участке моста «Северный переход» через реку Урал в Магнитогорске начался капитальный ремонт. Из-за этого закрыто движение для всех видов транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ремонт необходим для обеспечения безопасности и долгосрочной эксплуатации транспортного объекта. Предполагается, что все работы займут около 10 месяцев.

Для удобства жителей разработаны альтернативные маршруты муниципального транспорта. Также проведен ремонт трамвайных путей и расширение улицы Кирова.

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