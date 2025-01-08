Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове 25 домов на Суворовском остались без отопления

Сразу 25 домов в Суворовском микрорайоне Ростова остались без тепла из-за аварии. об этом сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В связи с выявленным дефектом теплотрассы по ул. Платона Кляты, 27 временно ограничено теплоснабжение 25 МКД в границах улицы Платона Кляты», — говорится в сообщении.

Работы по восстановлению подачи отопления ведет АО «Краснодартеплосеть».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что из-за аварии на Штахановского в Ростове 7 ноября 25 домов в Первомайском районе города остались без отопления.

Роман Никитин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...