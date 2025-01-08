В Ростове 25 домов на Суворовском остались без отопления

Сразу 25 домов в Суворовском микрорайоне Ростова остались без тепла из-за аварии. об этом сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В связи с выявленным дефектом теплотрассы по ул. Платона Кляты, 27 временно ограничено теплоснабжение 25 МКД в границах улицы Платона Кляты», — говорится в сообщении.

Работы по восстановлению подачи отопления ведет АО «Краснодартеплосеть».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что из-за аварии на Штахановского в Ростове 7 ноября 25 домов в Первомайском районе города остались без отопления.

Роман Никитин