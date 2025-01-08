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Коммерсантъ FM
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Hurriyet: Эрдоган может провести совместную с Сирией операцию против курдов

Из речи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана следует, что Анкара и новая администрация Сирии начнут военную операцию против курдских группировок, если те не сложат оружие. Об этом пишет издание Hurriyet, проанализировав слова лидера Турции о распаде Сирии.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Эрдоган после первого заседания Кабинета министров в новом году заявил, что Турция не согласна с разрушением сирийской унитарной структуры. «Однажды ночью мы можем появиться из ниоткуда»,— заявил президент. Журналист Hurriyet считает, что адресатом этого послания были западные страны, которые поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК) и Силы самообороны сирийских курдов (YPG), запрещенные в Турции. Если РПК-YPG не сложат оружие и не выполнят требования новых сирийских властей, то масштабная военная операция станет неизбежной, следует из речи господина Эрдогана, пишет Hurriyet.

До этого о военных действиях против РПК в Сирии говорил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он не исключил возможность проведения операции против курдских группировок.

Подробнее— в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».

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