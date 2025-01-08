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Коммерсантъ FM
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На Ставрополье 12 детей сняли с поезда с признаками отравления

Дети и сопровождавшие их взрослые с симптомами кишечной инфекции были сняты в Минеральных Водах с поезда Кисловодск—Тында.

Как сообщили в минздраве Ставропольского края, «организованная группа детей» в сопровождении взрослых «следовала из города Нальчик в Саратовскую область, где они проживают». В ведомстве уточнили, что в настоящий момент ребята госпитализированы в инфекционное отделение Минераловодской больницы.

«Все дети осмотрены педиатром, инфекционистом, взяты все необходимые лабораторные анализы в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами, назначена и проводится терапия в соответствии с клиническими рекомендациями»,— написали специалисты минздрава в своем Telegram-канале. По информации медиков, состояние детей удовлетворительное, «температура тела в норме, жалоб нет».

Ранее СМИ сообщили о массовом отравлении участников детского конкурса, проходившего в Нальчике, и о госпитализации детей в Республиканскую инфекционную больницу. Однако в больнице «Ъ» эту информацию не подтвердили.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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