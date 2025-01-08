В Перми дилеры Geely стали продавать новую марку авто

В Перми начались продажи автомобилей нового бренда Knewstar. Согласно информации, размещенной на официальном сайте марки, на территории краевой столицы автомобили Knewstar 001 продают дилеры Geely VERRA, «Дав-авто», «Автопрестиж». Как пояснил «Ъ-Прикамье» источник на автомобильном рынке, продажи кроссовера Knewstar 001 в Перми начались еще в октябре. Авто является полноценным аналогом кросс-купе Tugella, исчезнувшего из продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: сайт Knewstar

фото: сайт Knewstar



По данным официального сайта Knewstar, авто создано Geely в качестве альтернативного варианта поставок автомобилей на российский рынок. Без учета спецпредложений, стартовая цена на модель начинается от 3,9 млн руб.

Напомним, в феврале 2024 года в Прикамье начались продажи автомобилей Belgee, созданного белорусско-китайским предприятием «Белджи», организованным вместе с Geely Motors. Согласно открытым источникам, дистрибьютер у брендов Belgee и Knewstar будет общим - ООО «Слава Моторс Рус». При этом сборкой машин Knewstar будет заниматься завод в китайским Харбине.